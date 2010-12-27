Дополнение к CMS

Есть самописная cms и дизайн.

Модуль или отдельный скрипт pdf листалки.

Что нужно реализовать:

Возможность загрузки pdf версии журнала через админ панель и возможность для пользователя просмотр журнала через flash из браузера.

Основные функции листалки для пользователя:

Архив номеров

Превьюшки к архиву

возможность скачать номер в формате pdf

Основные функции для админа:

удаление номеров

добавление описание к каждому номеру

На главной странице нужно реализовать виртуальную полку с номерами и описанием, через эту виртуальную полку пользователь будет переходить на листалку.

Пример как мы хотим что бы выглядела листалка тут http://www.3d-book.com/Production-Premium/FlipBook.html?gclid=CLKxqaadjKYCFc0g3wodFVNonw

Листалку можно взять бесплатную, главное реализовать динамику загрузки номеров в формате пдф и управление ими.

Пишите примерные цены и сроки.

Спасибо.