Дополнение функционала существующего сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок123 просмотра

Требуется дополнить функциональность серверной части сайта реализованной на РНР

По комманде из клиентской части нужно будет данные из БД сохранить в файл и очистить саму БД плюс нужно будет внести изменения в систему отправки писем с сайта.

От соискателей хотелось бы увидеть предполагаемую цену.

14 лет назад
webs
Олег 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров