Имеется шаблон WP На главной выводятся 4 блока 1) Последняя новость 2) 10 последних новостей 3) 2 блока вывода 10 последних новостей из определенной категории. Так ...
Дополнение функционала существующего сайта
Требуется дополнить функциональность серверной части сайта реализованной на РНР
По комманде из клиентской части нужно будет данные из БД сохранить в файл и очистить саму БД плюс нужно будет внести изменения в систему отправки писем с сайта.
От соискателей хотелось бы увидеть предполагаемую цену.
Заявки фрилансеров
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