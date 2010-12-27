Нужно реализовать приложение, где по клику по цвету будет подменяться фон у PNG картинки. Аналогия: http://usethecolor.com/ Обязательно нужно решить вопрос, чтобы работало в IE хотя бы с 7 версии. Если не получится сделать, ...
Сделать просмотрщик чертежей на HTML5 (Javascript)
Для начала пример, как это должно выглядеть.
Отрыть сайт
http://www.bxwa.com/bxwa_toc/private/2277/irb1_four_lakes_apartments_aub_91914/04515_plan4.php
в Internet Explorer либо Firefox.
Установить плагин fastbid с этого сайта.
Перезапустить браузер, открыть сайт:
http://www.bxwa.com/bxwa_toc/private/2277/irb1_four_lakes_apartments_aub_91914/04515_plan4.php
Нужно сделать полную копию функционала данного плагина, но на javascript и с незначительными изменениями.
Обратить внимание на следующие моменты:
- Чаще всего чертежи черно-белые, попробовать сохранять как ч/б
- Необходимо использовать deep-zoom. Важна скорость работы. Устраивает скорость работы как на maps.google.com, maps.yandex.ru
- Просмотрщик должен совершать необходимые преобразования с чертежом. На входе подается просто большой файл. На выходе просмотрщик должен уметь его просматривать используя deep-zoom, совершать некоторые преобразования и уметь сохранять в другой файл.
Тулбар. Необходима следующая функциональность.
1) Распечатать. Задается нужный размер и выдается на печать на одной странице или разрезается на несколько страниц.
2) Сохранить. Задается нужные размер и формат файла, по нему выдается файл на сохранение на диск.
3) Открыть чертеж. Данная функциональность не нужна, просто будет ссылка на страницу с просмотрщиком.
4) Список чертежей. Данная функциональность не нужна на данном этапе.
5) Предыдущий чертеж. Данная функциональность не нужна на данном этапе.
6) Следующий чертеж. Данная функциональность не нужна на данном этапе.
7) Zoom In. Должно работать также как в оригинале.
8) Zoom Out. Должно работать также как в оригинале.
9) Zoom 100%. Должно работать также как в оригинале.
10) Повернуть на 90'. Должно работать также как в оригинале.
11) Настройки. Из настроек оставить только
- цвет линейки
- толщина линейки
- изменение контрастности чертежа вынести отдельными кнопками на тулбар.
12) Увеличительное стекло. Должно работать как в оригинале.
13) Линейка. Должна работать как в оригинале:
- задание масштаба
- измерение площади полигона
- измерение площади прямоугольника
- измерение периметра полигона
- измерение по прерывистым отрезкам
- измерение количества точек
Обратить внимание, что включается увеличительное стекло при измерении.
Также добавить возможность: заканчивать измерения по double-click. Полигон должен закрываться, если он открыт.
Далее необходимо добавить следующие кнопки в тулбар
1) Увеличить контрастность
2) Уменьшить контрастность
3) Обычный курсор. Переход в обычный режим просмотра чертежа.
Поведение мышки:
1) Left Mouse Click - [zoom in] либо [увеличительное стекло], если выбрано.
2) Left Mouse Drag - zoom in area.
3) Right Mouse Click - zoom 100%
Возможно на чистом javascript это будет сложновато сделать, если так, необходимо написать также сервеную сторону (PHP, Python, ASP.NET, ...)
Должно работать под современные браузеры.
Дальнейшее сотрудничество.
Указывайте пожалуйста ваши цены и сроки.
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