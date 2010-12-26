Удалить пустые теги в xml файле

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Закрыт3 заявки162 просмотра

Есть php файл, который тянет из БД инфу(Joomla 1.5) и записывает ее в xml файл. Нужно удалить пустые теги

JoomlaPHP
14 лет назад
zguryand
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tigr1945
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14 лет назад
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tigr1945
41 год
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад