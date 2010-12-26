Верстка под smarty, программные доработки

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки150 просмотров

Для редизайна портала требуется провести следующие работы:

1. Верстка шаблонов (дизайн готов)

2. Сборка сайта (шаблонизатор smarty)

3. Небольшие програмные доработки (php + mysql)

Шаблонизатор: smarty

Хотелось бы работать с одним человеком.

Проект в новом виде потеряет до 70% своего функционала. Нового функционала практически не добавится, все нововведения в основном касаются вывода инфорамации.

MySQLPHP
14 лет назад
keith284487
Кирилл 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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