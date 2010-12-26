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Парсер iCal
Есть Google calendar, он позволяет публиковать свои календари (експорт) в формате iCal
есть другое приложение, которое принимает события в формате попроще - из рекурсий поддерживается повторение для события (каждый день, неделя, месяц, год)
http://www.usflashmap.com/products/flash_calendar/examples/calendar_pro_personal_v1.5/events.xml
Тоесть результатом работы будет скрипт, которому дается на вход ссылка на гугл календарь а на выходе он дает такой файл, который флешовый календарь отображает без ошибок
http://www.usflashmap.com/products/flash_calendar/flash_calendar_pro.htm
Для парсинга iCal желательно брать нормальные либы - там много подводных камней и заново на эти же грабли становиться нет смылса. Реализация (желательно PHP), если на чем-то другом, то не очень вычурном, чтобы хостинг не дорого обходился. Такой парсер может часто вызываться (каждый раз как пользователь календарь захочет посмотреть - сколько народу будет - не знаю), тоесть нужно или кешировать (чтобы постоянно не парсить одно и тоже если нет изменений) или оч быстро обрабатывать.
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