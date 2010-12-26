Подключить оплату от единого кошелька к Wordpress

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Закрыт1 заявка119 просмотров

Для движка Wordpress подключить модуль оплаты от Единого кошелька. Подробности выбранному исполнителю.

WordPress
14 лет назад
yuracrimea
Юрий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва(-1)

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