Сделать слайд шоу на Flash

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок244 просмотра

Сделать слайд шоу, аналог templatemonster.com/website-templates/28796.html, необходима только реализация смены изображений.

HTML
14 лет назад
WRX
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

nk_ua
46 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

nk_ua
46 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Bitrix - привязать сайт

    Нужно привязать сайт к битриксу. Шаблоны готовы. По сути должен получится каталог с часами. *************************************** Оплата: Яндекс/Вебмани ICQ: семь три семь три два два ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль доставки

    Магазин Oscommerce Vam Edition. Нужно создать многофункциональный модуль доставки. А точнее это будет 4 модуля доставки, работающих по одному принципу, но только называющихся по разному: 1) EMS express (во всех ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка движка сайта на zend framework

    $250

    Требуется доработка движка (самописный) сервиса forex-platform.ru Объем работ: 1. Создание в админке возможности загрузки баннеров и логотипов на страницу http://forex-platform.ru/brokers. Создание новых страниц с новыми брокерами. Загрузка и редактирование конекта страниц по ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание портала

    В приложении бриф - прочтите. оцените задачу по программной части дизайн - остается за мной в заявке напишите: цена, сроки, как вы это все реализуете ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсер для DLE 9.0

    Нужно парсить полный календарь с [ссылку дам лично]. Хочу уточнить, что так же должен быть реализован переход на следующий месяц. И весь тот же самый календарь, вплоть до блоков. При нажатии на ...

    DLEPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать выпадающее меню на Joomla

    $15

    В наличии имеется сайт, в левом модуле надо сделать выпадающее меню трех-уровневое. Выскакивать подменю должны вправо вниз, меню с возможностью изменения цветов,размеров и так далее. Желательно использование готового скрипта, а не писать заново. Установлен компонент ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад