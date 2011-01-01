Подкоректировать код (пару строк)

Есть сборочка...

на локальной машине работает, а когда кидаю на хостинг в папку паблик домена, то не работает...

надо исправить, что-бы работало

и по ходу по возможности устранить проблемку ""це відео включає вміст від користувача Sony Mucik Enterteiment який заблокував його у вашій країні" - это сообщение выдается при использовании некоторых видеофайлов через некоторое время (где-то 1 день) после размещения некоторых видео через ютуб-хостинг

архив сборочки в присоеденённом приложении ...

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