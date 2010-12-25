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Плагин интернет-магазина под Joomla
Здравствуйте!
Нужно сделать плагин интернет магазина, точнее приёма заказов для Joomla.
Примерный алгоритм работы - пользователь хочет сделать заказ, заполняет форму заказа, выбирает форму оплаты и сам указывает стоимость товара, отправляет данные и получает номер заказа. Оператор проверяет заказ, при необходимости меняет стоимость/добавляет налог и стоимость доставки.
Что нужно:
- Единая форма заказа с настраиваемыми полями
- Статусы заказа (в обработке, принят, отправлен и т.д), обновление через админский интерфейс
- Получение информации о состоянии заказа в личном кабинете
В общем получается достаточно стандартный по функциям интернет магазин. Ключевые моменты в том, что нет конкретных товаров, только одна форма заказа где покупатель заполняет всё сам и сам же указывает цену.
Можно сделать на базе стандартных плагинов типа virtuemart.
ТЗ - https://docs.google.com/document/pub?id=14y3gKJebr8ROsid6-Wk7jo1A4_KmYo6x_1lhKGVTnYU
Пишите ваши предложения. Адекватность со своей стороны гарантирую.
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