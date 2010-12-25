Плагин интернет-магазина под Joomla

Здравствуйте!

Нужно сделать плагин интернет магазина, точнее приёма заказов для Joomla.

Примерный алгоритм работы - пользователь хочет сделать заказ, заполняет форму заказа, выбирает форму оплаты и сам указывает стоимость товара, отправляет данные и получает номер заказа. Оператор проверяет заказ, при необходимости меняет стоимость/добавляет налог и стоимость доставки.

Что нужно:

- Единая форма заказа с настраиваемыми полями

- Статусы заказа (в обработке, принят, отправлен и т.д), обновление через админский интерфейс

- Получение информации о состоянии заказа в личном кабинете

В общем получается достаточно стандартный по функциям интернет магазин. Ключевые моменты в том, что нет конкретных товаров, только одна форма заказа где покупатель заполняет всё сам и сам же указывает цену.

Можно сделать на базе стандартных плагинов типа virtuemart.

ТЗ - https://docs.google.com/document/pub?id=14y3gKJebr8ROsid6-Wk7jo1A4_KmYo6x_1lhKGVTnYU

Пишите ваши предложения. Адекватность со своей стороны гарантирую.