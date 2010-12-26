Помощь в сортировке групп меток на API Яндекс

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка128 просмотров

Создал группу меток, как показано на примере http://api.yandex.ru/maps/jsapi/examples/mapgroupmenu.html

Но возникла проблема - построение меню идет исключительно общим списком, генерируемым с названий групп, а необходимо, чтобы я мог вручную расставить ссылки со своими изображениями ( черный текст) и при нажатии на которые они так же, как на примере, изменяли цвет, соответственно, менялось и изображение рядом с ссылкой ( серый текст) и включали/выключали метки на карте. Также необходима ссылка, включающая все метки на карте.

14 лет назад
medinet
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Char
43 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$10
1 день
Замечательная и оперативная работа. Рекомендую всем и сам планирую не раз обратиться в будущем.
Интересное задание, скрасило скучное утро. Оплата выполненной работы произведена сразу после передачи, спасибо.

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Char
43 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад