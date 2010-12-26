Помощь в сортировке групп меток на API Яндекс

Создал группу меток, как показано на примере http://api.yandex.ru/maps/jsapi/examples/mapgroupmenu.html

Но возникла проблема - построение меню идет исключительно общим списком, генерируемым с названий групп, а необходимо, чтобы я мог вручную расставить ссылки со своими изображениями ( черный текст) и при нажатии на которые они так же, как на примере, изменяли цвет, соответственно, менялось и изображение рядом с ссылкой ( серый текст) и включали/выключали метки на карте. Также необходима ссылка, включающая все метки на карте.