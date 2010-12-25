Есть html-страница, на которой размещаются вакансии. Обыкновенная таблица, содержит 8 столбцов: название, тип, дата и т.д. Задача: добавлять/удалять/редактировать записи в этой таблице При этом нужна возможность выделять ...
Спарсить рсс с гугл ридера.
Есть в гугл ридере пару рсс,новости которых надо сохранить либо в тхт либо в HTML.
Сохранить нужно только из гугл ридера, другие варианты не предлагать.
Интересует стоимость парсера и сроки исполнения.
Жду ICQ для связи.
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