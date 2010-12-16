Нужно добавить хтмл редактор

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Закрыт2 заявки149 просмотров

Нужно добавить хтмл редактор при редактировании страниц (для вставки мета тегов)

-чтобы был на каждой странице сайта.

цмс самописная.(в админке возможности добавления страниц нет).

адрес сайта laperlehotel . com

14 лет назад
4diamonds
Анна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров