Написать парсер погоды с сайта hmn.ru по всем регионам, хранить в БД все и соотносить по датам ( то ест ьв прошлом году в эту дату было в этом городе такая температура.
Доделать интернет-магазин.
Магазин находится по адресу http://temp.models-hobby.com , сделан на основе скрипта VamShop по прилагаемому Т.З.
Требуется устранить глюк с появлением двойного заказа в админке.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день Задача заключается в следующем. Нужно сделать при заказе товара оплату и доставку (standart shiping module) в виде выпадающего списка( select). Большая просьба кто не знает как сделать не писать и не ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $6
На сайте http://kuponi.com.ua/ необходимо подправить css. Нужно чтобы первая статья на главной странице и в разделах городов (к примеру http://kuponi.com.ua/kiev) имела другой вид заголовка. А именно, чтобы болдом было выделено не только первое ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день есть интернет магазин, для него надо написать партнерскую программу. Смысл. Партнер регистрируется заполняя данные о себе, получает индификатор. Дальше есть несколько вариантов: 1. размещать ссылки на товары или ...Закрыт14 лет назад
Необходимо написать парсер простого html-сайта. Страница содержит картинки и описание к ним. Сайт объемный - около 20 000 страниц. Все подробности расскажу в личке.Веб-программирование12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $110
Есть сайт vega.elasticweb.ru/ на MODx. Cделано всё, кроме 10го пункта из ТЗ. ТЗ и скриншот прикрепляю, вёрстка есть, смотреть только 10й пункт. Страница http://vega-practika.ru/temp/add.html Прошу реально оценить можете ли вы сделать это ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно написать плагины к SE. 1. Плагин, который видоизменил бы доску объявлений, сделал ее более удобной в навигации, и вывел последние 10 объявлений на главную страницу в указанное место. 2. Плагин, который выводит ...Закрыт14 лет назад
- $50
Смысл скрипта в том что бы он нажимал скажем каждые 10 секунд на странице http://vkontakte.ru/matches.php?act=search кнопку да хочу. Функционал: 1) выбо критерий что предлогаются с боку 2) авторизация что бы можно ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Вобщем, у меня имеется некоторое кол-во товара, у каждого есть кнопка "в корзину", мне надо по нажатию этой кнопки добавить этот товар в файл в котором будут храниться имя пользоват, наимен.товара и кол-воВеб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Настройка, исправление,доработка скрипта сайта аукциона на Cake php Сайт аукциона на Cake php (на подобие swoopo)надо сделать :- Время аукциона подходит к концу и на последней секунде включается (автостоп)пауза ...Закрыт14 лет назад