Нужно решить задачу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Вобщем, у меня имеется некоторое кол-во товара, у каждого есть кнопка "в корзину", мне надо по нажатию этой кнопки добавить этот товар в файл в котором будут храниться имя пользоват, наимен.товара и кол-во

14 лет назад
andrewsy
Андрей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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