Jquery opacity

Требуется создать полный аналог userator.ru вместе с приложением-программой. цена и сроки имеют значение.
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