Помогите решить проблему с JavaScript

Есть скрипт resolution.js и надо сделать так, чтобы он выводил результат своей работы в нужном участке html страницы благодаря

Основные требования:

1) Подключение скрипта должно быть внутри тегов тут

2) Тег не изменять/не трогать

Скрипт resolution.js приложен к проекту

Очень прошу помогите :(