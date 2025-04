Помогите решить проблему с JavaScript

Устранить ошибку Warning: Division by zero in /home/u11111/etalon-ural.com/www/templates/jcommunication/index.php on line 76 Скорее всего нужно подправить index.php Ошибка возникла после установки\замены хедера. Ошибку можно посмотреть на etalon-ural.com ...