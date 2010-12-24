Создание доски объявлений.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки142 просмотра

Требуется вдумчивый программист, хорошо разбирающийся в вёрстке и PHP для создания доски объявлений.

Доску можно (и, наверно, нужно) сделать на базе какого-нибудь готового PHP шаблона (их в интернете море). Кандидатам требуется хорошо изучить ТЗ и просмотреть дизайн в приложении. После чего, если считаете, что справитесь, прислать линк на PHP шаблон, который, как Вы считаете, максимально подходит под ТЗ, цену за работу и сроки. Плюс свой комментарий по поводу того, что надо переделать в рекомендуемом Вами шаблоне и справитесь ли Вы с этим.

Не интересны шаблоны, если Вы не сможете вписать туда дополнительных функций и сверстать под них дизайн.

PHP
14 лет назад
Chistoff
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

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