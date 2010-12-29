Дописать к компоненту Jooml'ы

Мало быть человеку просто профессионалом, нужно еще грамотно общаться с заказчиками! С такими людьми, как Владислав, легко найти общий язык - быстро входит в ситуацию, понимающий специалист. Сделав такой простенький проект мы с Владиславом проверили все моменты настоящей крупной работы. Общение, оплата, возникающие вопросы в работе. И могу сказать - сотрудничеством доволен! 5+ Такому человеку доверю крупный проект, и буду уверен - не подведет!