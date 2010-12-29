Дописать к компоненту Jooml'ы

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Завершен3 заявки138 просмотров

Здравствуйте

используем на сайте форму обратной связи

Algis Info, Версия 2.0.2.d.stable

www.tczanami.ru/index.php/?option=com_aicontactsafe&view=message&layout=message

нужно сделать чтобы после отправки заявки появлялось сообщение "Заявка отправлена, в ближайшее время с Вами свяжутся наши менеджеры, спасибо"

14 лет назад
nwbill
59 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$25
1 день
Мало быть человеку просто профессионалом, нужно еще грамотно общаться с заказчиками! С такими людьми, как Владислав, легко найти общий язык - быстро входит в ситуацию, понимающий специалист. Сделав такой простенький проект мы с Владиславом проверили все моменты настоящей крупной работы. Общение, оплата, возникающие вопросы в работе. И могу сказать - сотрудничеством доволен! 5+ Такому человеку доверю крупный проект, и буду уверен - не подведет!
Понравился деловой подход к организации процесса работы! Четко поставил задачу, которую надо было выполнить. Пунктуален в оплате. Ценит своё время и труд исполнителя. Одни положительные эмоции. Большое спасибо и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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