Калькулятор для страхования, личный кабинет

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Закрыт3 заявки221 просмотр

1 . Нужно создать по подобию калькулятор для страхования туристов - пример http://www.renins.com/insurance/journey.aspx - раздел купить страховку через интернет

2. Скрипты для оплат по интернету ,оплата не моментальная , а через уже готовую форму.

пример: http://www.fly.kiev.ua/aviabilety-online-aviakassi.html

3. Другие формы скриптов, по теме оплаты через интернет

Странички Сайта написаны на: PHP+MySQL , это там где надо установить формы

MySQLPHP
14 лет назад
djoanst
Юлия 
51 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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