Калькулятор для страхования, личный кабинет

1 . Нужно создать по подобию калькулятор для страхования туристов - пример http://www.renins.com/insurance/journey.aspx - раздел купить страховку через интернет

2. Скрипты для оплат по интернету ,оплата не моментальная , а через уже готовую форму.

пример: http://www.fly.kiev.ua/aviabilety-online-aviakassi.html

3. Другие формы скриптов, по теме оплаты через интернет

Странички Сайта написаны на: PHP+MySQL , это там где надо установить формы