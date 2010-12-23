Видеоконференция на 6 человек

большую роль будет играть портфолио и опыт работы в данной сфере

есть три элемента с использованием MySQL

использует технологию peer-to-peer (p2p) - передача видеопотока от одного пользователя другому без особой нагрузки на сервер

для данной работы необходимы знания:

Flash

протокол RTMFP

Stratus

людей готовых осуществить данный проект прошу оставлять примерную стоимость и сроки в комментариях

все вопросы и подробная информация в личке, по скайпу: gabarit007 и аське: четвёрка95двойка43806 ... обращайтесь.