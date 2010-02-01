Работа по тикетам

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок224 просмотра

Работа по заявкам в веб-студии за оклад.Нужен человек,который имеет небольшой опыт в создании сайтов и хочет учиться - программировать на php, верстать ,оптимизировать...Не боится рутиной работы.

Обязательные требования:

Ответственность

Обязательность

Желание учиться

Желательно:

знание html,css,php

Большим плюсом будет знание MODX

CSSHTMLMODXPHP
14 лет назад
dsryazan
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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