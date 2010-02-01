Простой "счетчик" пользователей на JavaScript

Необходимо для сайта http://www.argusm-edu.ru/ написать простой "счетчик" на JavaScript.

ТЗ:

1. Счетчик должен лежать на ДРУГОМ сервере и подключаться как ВНЕШНИЙ js (аналог любой аналитики вроде google/yandex)

2. В тот счетчик необходимо передавать даты, ip, refere, а также все GET/POST параметры вызова страницы, на которой стоит счетчик

3. Реализация должна позволять мне самостоятельно расширять или сокращать число передаваемых параметров (проще говоря, я должен иметь возможно легко добавить новый передаваемый в счетчик параметр)

4. Работать должно быстро, так же как google/yandex

Вопрос:

Цена/Сроки/Опыт выполнения аналогичных проектов