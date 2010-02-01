Сделать простенькую обёртку jquery datepicker

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Закрыт3 заявки105 просмотров

Необходим скрипт-обёртка, который добавит в стандартный jquery datepicker к каждой ячейки, которая содержит дату следующий ID : "date_<: <="" p="">

ДО:

1

ПОСЛЕ:

1

Необходимо сделать быстро

jQuery
14 лет назад
moscow26
Павел 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
23 отзыва

Выбранный исполнитель

andre33
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$10
1 день

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andre33
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад