Нужен красивый сайт-визитка строительной фирмы

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт33 заявки452 просмотра

Нужен красивый (HD) сайт-визитка строительной фирмы, желательно во флеш. Можно не уникальный, из готового шаблона, но с использованием логотипа фирмы (в наличии). На сайте будет буквально 3-4 раздела - контакты, заказчики, проекты, услуги.

14 лет назад
AHTOXXXA
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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