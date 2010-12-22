Требуется программирование портала, множество разделов. CMS на основе SMARTY, PHP MySQL Оплата 4-7$ в час (в зависимости от качества). Работа на несколько месяцев, каждый день нужно показывать результат (т.е. совмещать еще с ...
Нужен красивый сайт-визитка строительной фирмы
Нужен красивый (HD) сайт-визитка строительной фирмы, желательно во флеш. Можно не уникальный, из готового шаблона, но с использованием логотипа фирмы (в наличии). На сайте будет буквально 3-4 раздела - контакты, заказчики, проекты, услуги.
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