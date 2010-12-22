Необходимо реструктурировать сайт на narod.ru

Приветствую всех.

Необходимо реструктурировать и очеловечить сайт на narod.ru: http://rlls.narod.ru/

На данный момент не устраивает его убогий "дизайн" и то, что он построено на фреймах.

Необходимо:

Сделать более менее человеческий дизайн, простой, по шаблонам, но лучше этого.

Создать страницы сайта в таком виде, чтобы не было различного рода фреймов, ифреймов и тп, обычный html код.

Естественно - перенести весь контент на новый сайт. Там его не так много, сайт практически статический.

На сайте должен быть быть хидер, футер, в которые я могу вставлять какой-либо код, а он будет отображаться на всех страницах (инклюд)

В целом вся задача такова. Все остальное в ваших руках ;)

Рассмотрю ваши предложения по срокам и по цене вопроса.

С уважением.