Нужно сверстать макет и натянуть на Social Engine

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка82 просмотра

Добрый день.

Нужно сверстать макет и натянуть на Social Engine.

дизайн который нужно сверстать: http://img-fotki.yandex.ru/get/5106/weblana.2/0_4e091_761bb79b_orig (есть PSD)

установить базовые плагины: http://talk.socengine.ru/forumdisplay.php?45-SE3-Basic-Plugins

срочно.

14 лет назад
Mlvuto
Сергей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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