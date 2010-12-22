Image::Magick нужно замостить исходное изображение полупрозрачным png; первое из замощаемых png должно быть посередине замощаемого изображения. на вход подаём jpg и png. заранее их размеры не известны и ...
Нужно сверстать макет и натянуть на Social Engine
Добрый день.
Нужно сверстать макет и натянуть на Social Engine.
дизайн который нужно сверстать: http://img-fotki.yandex.ru/get/5106/weblana.2/0_4e091_761bb79b_orig (есть PSD)
установить базовые плагины: http://talk.socengine.ru/forumdisplay.php?45-SE3-Basic-Plugins
срочно.
Заявки фрилансеров
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