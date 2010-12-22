Модуль расширенного поиска для Joomla и др.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки110 просмотров

Нужно создать модуль расширенного поиска по типам товара и другим критериям для Joomla + Virtuemart.

Дополнительно: настройка отображения категорий (меню слева)

Joomla
14 лет назад
voron01
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров