Нужно усовершенствовать форму оформления заказа таким образом: 1) если в “регионе” выбрана “Москва”, то в “способах доставки” отображаются такие варианты доставки: Доставка курьером (N руб.) Доставка почтой ...
Модуль расширенного поиска для Joomla и др.
Нужно создать модуль расширенного поиска по типам товара и другим критериям для Joomla + Virtuemart.
Дополнительно: настройка отображения категорий (меню слева)
Заявки фрилансеров
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