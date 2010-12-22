Разработка формы мгновенной связи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки180 просмотров

Необходимо создать и настроить форму мгновенной связи через сайт. Сайт на Joomla но это к работе не имеет никакого отношения. Сообщения должны приходить с сайта на ICQ.

Подробности и примеры при личной переписке.

Стоимость работы имеет значение!

Joomla
14 лет назад
Obogrelov
Сергей 
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров