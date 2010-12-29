Подсветка таблицы (Прив. проект для mulbergerio)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка132 просмотра

Нужно сделать так чтобы в таблицах, на страницах сайта, при наведении курсора подсвечивалась строка, подсвечивалась если нажать, возможность нажать (подсветить) несколько строк. Сайт под управлением 1С битрикс.

14 лет назад
tracon
54 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад
$100
2 дня
Работы было много, но сделал быстро и без замечаний.
Работа сдана, деньги как всегда без задержек

Заявки фрилансеров

mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад