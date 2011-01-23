Доработать функциональную часть сайта (Joomla)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка162 просмотра

Добрый день.

Требуется специалист для доработки сайта (Joomla). Задание заключается в подготовке модуля по тз (в приложении).

Основная задача: Создать и внедрить удобный и понятный механизм для работы с прайс-листами, их отображением на сайте и редактированием в админ. панели.

В первую очередь интересуют люди с опытом работы подготовки модулей под CMS Joomla, строго выдерживающий сроки.

Будет выбран кандидат наиболее подходящий по-требованию и стоимости.

Для связи:

ICQ: 496046

Joomla
14 лет назад
verstka
Илья 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

shevchenkoa
37 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$175
14 дней
Спасибо Александру за работу. Все было выполнено четко и в срок. Все замечания и недочеты (их было немного, но были) - были адекватно восприняты и выполнены. Отдельное спасибо за небольшие правки и работу вне ТЗ.
Только приятные впечатления. Всегда на связи. Четкое, объемное ТЗ, своевременное и полное объяснение всех возникающих вопросов. Адекватное тестирование, быстрая оплата. Надеюсь продолжить сотрудничество.

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shevchenkoa
37 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад