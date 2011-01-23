Доработать функциональную часть сайта (Joomla)

Добрый день.

Требуется специалист для доработки сайта (Joomla). Задание заключается в подготовке модуля по тз (в приложении).

Основная задача: Создать и внедрить удобный и понятный механизм для работы с прайс-листами, их отображением на сайте и редактированием в админ. панели.

В первую очередь интересуют люди с опытом работы подготовки модулей под CMS Joomla, строго выдерживающий сроки.

Будет выбран кандидат наиболее подходящий по-требованию и стоимости.

Для связи:

ICQ: 496046