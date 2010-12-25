Нужен модуль для джумла Фронт-Енд зайдите на мониграм (moneygram.com) Найдите там калкулятор перевода... https://www.moneygram.com/wps/portal/moneygramonline/home/estimator/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h3Y3cPM3dHYwMDUycXA8_gECf3gCADIDAEykeaxXtYuhh4mPgbWLqHuQPlLSyMjZ28XY0NLAwI6PbSj0rPyU8C2hMOshm_SSB5AxzA0UDfzyM_N1U_ODUvPjRYvyA3ojI4IF0RAAcGoKs!/dl3/d3/L0lHSkovd0RNQURrQUVnQSEhL1lCZncvZW5fVVM!/ То есть для компонента ...
Небольшая доработка
Есть поиск на сайте http://www.seedoff.net/index.php?page=torrents
Как видите подгрузка при помощи JS
Проблема:
Если попереходить по страницам, затем открыть ссылку на раздачу в этом же окне, а потом попытаться вернуться назад (кнопка назад в браузере), то вернёт на первую страницу. Нужно сделать, чтобы возвращало на ту страницу, которая была. Работать это должно именно при возвращении назад. Если мы снова заходим в поиск, то попадать на ту страницу которая была открыта последней не нужно.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Приветствую. Нужно решить вопрос с возникшими в приложении ошибками. Ниже тексты ошибок *** 1 *** Описание проблемы: не ресайзятся картинки. В папке создается 4 файла с правильными именами ...Завершен14 лет назад
Привет! Есть исходник player.fla к плееру flash галлереи, который крутит фотографии с эффектами. Нужно установить кнопочку, при нажатии на которую плеер должен открываться на полный экран. На экране кнопка выхода из режима ...Завершен14 лет назад
Есть бесплатный flash-шаблон, в котором не корректно отображаются русские символы. Нужно сделать так, чтобы они отображались корректно.Закрыт14 лет назад
- $50
Предпочтительно в виде модуля под друпал 6 Можно в виде отдельного Html(js) файлаВеб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходим скрипт-обёртка, который добавит в стандартный jquery datepicker к каждой ячейки, которая содержит дату следующий ID : "date_<: <="" p=""> ДО: 1 ...Закрыт14 лет назад
- $150
Нужно сделать флеши для сайта с нашего дизайна. Флеш должен быть практически 1 в 1 как на сайте http://www.cantrellportrait.com/ Наш дизайн тоже похож. от Вас сроки, сумма, примеры работ и контакты. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Создать прайс с оптовыми ценами в моём аккаунте на Google в Google Docs доступ к этому документу через страничку на моём сайте: пользователь вводит логин и пароль, если они правильные, то пользователя перебрасывает ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день. Требуется специалист для доработки сайта (Joomla). Задание заключается в подготовке модуля по тз (в приложении). Основная задача: Создать и внедрить удобный и понятный механизм для работы с ...Завершен14 лет назад
Нужен скрипт на подобии сайта odnaknopka.ru ваша цена за такой скриптВеб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад