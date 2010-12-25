Небольшая доработка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка193 просмотра

Есть поиск на сайте http://www.seedoff.net/index.php?page=torrents

Как видите подгрузка при помощи JS

Проблема:

Если попереходить по страницам, затем открыть ссылку на раздачу в этом же окне, а потом попытаться вернуться назад (кнопка назад в браузере), то вернёт на первую страницу. Нужно сделать, чтобы возвращало на ту страницу, которая была. Работать это должно именно при возвращении назад. Если мы снова заходим в поиск, то попадать на ту страницу которая была открыта последней не нужно.

JavaScript
14 лет назад
aledain
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

chicane
Андрей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Всё было сделано как и хотелось, причём точно в срок и без багов. Спасибо. Всем рекомендую.
Алексей предоставил всю необходимую информацию, не торопил, оплату произвел полностью и в срок. Было приятно с ним работать.

Заявки фрилансеров

chicane
Андрей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад