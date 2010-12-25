Небольшая доработка

Есть поиск на сайте http://www.seedoff.net/index.php?page=torrents

Как видите подгрузка при помощи JS

Проблема:

Если попереходить по страницам, затем открыть ссылку на раздачу в этом же окне, а потом попытаться вернуться назад (кнопка назад в браузере), то вернёт на первую страницу. Нужно сделать, чтобы возвращало на ту страницу, которая была. Работать это должно именно при возвращении назад. Если мы снова заходим в поиск, то попадать на ту страницу которая была открыта последней не нужно.