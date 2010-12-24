Добавить на сайт выведение даты

  1. Биржа фриланса
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Завершен2 заявки115 просмотров

Есть простой работающий сайт на PHP+MsQL для учета пользователей .Нужно вывести дату начала и окончания услуг.Заинтересованным предоставлю исходник на доработку.

PHP
14 лет назад
VictorC
46 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
14 лет назад
$15
1 день
Когда я подал заявку я планировал только выведение даты,но как говорится "аппетит приходит во время еды" ,все было сделано молниеностно,у меня осталось очень приятное впечатление от общения с Давиом,следущий заказ только ему.Профессиональный исполнитель, выполнил всё качественно и без задержек.
Заказчик очень сильно близится к идеальному - оплатил в трое больше чем я просил за свою работу и без задержек

Заявки фрилансеров

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
14 лет назад