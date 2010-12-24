Добавить на сайт выведение даты

Когда я подал заявку я планировал только выведение даты,но как говорится "аппетит приходит во время еды" ,все было сделано молниеностно,у меня осталось очень приятное впечатление от общения с Давиом,следущий заказ только ему.Профессиональный исполнитель, выполнил всё качественно и без задержек.