Лёгкая задача по Virtuemart

Здравствуйте,

Есть магазин на Joomla и Virtuemart 1.15

У этого магазина есть всего один метод доставки Standard Shipping Method

В админке Virtuemart заполнены цены на доставку в регионы для этого метода доставки

Когда покупатель смотрит, какие товары лежат у него в корзине, то на этой же странице надо показать ему калькулятор стоимости доставки. Покупатель вводит свой почтовый индекс в поле Postal Code, нажимает на кнопку "Посчитать" и калькулятор выдает ему стоимость доставки (он её считает по весу товаров и почтовому индексу)

Ниже я прикрепил две картинки было / стало

Пожалуйста, пишите в аську, я онлайн

Работать начинаем сегодня