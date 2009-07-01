makandabar

Николай makandabar

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Профессиональная разработка под PHP и ASP.NET

Портфолио

Отзывы заказчиков

ferrado
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$1000
3 балла
13 лет назад
Интернет-магазин для полиграфической компании
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
egor2000
Егор 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$250
10 баллов
16 лет назад
Доработка смс
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
yezZ
Иван 
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$1250
10 баллов
16 лет назад
Проект на Joomla 1.5.9, верстка и компоненты
Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Accent-on
Ольга 
51 год
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$170
7 баллов
16 лет назад
Доработка ИМ
Немного "пролетели" по срокам, но когда за нас взялись - все было сделано быстро, качественно. Терпелив к деталям, учитывает все пожелания, даже сформулированные простым "юзерским" языком. Надеемся работать и дальше.
ili4
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$80
10 баллов
16 лет назад
Верстка дизайна под Joomla
Joomla
Сделано качественно, правда по срокам чуть с опазданием. Толковый программист, буду обращяться.
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