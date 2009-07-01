Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Клиентская программа для проекта SSM382 просмотра
Отзывы заказчиков
$1000
3 балла
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$250
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1250
10 баллов
16 лет назад
Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$170
7 баллов
16 лет назад
Немного "пролетели" по срокам, но когда за нас взялись - все было сделано быстро, качественно. Терпелив к деталям, учитывает все пожелания, даже сформулированные простым "юзерским" языком. Надеемся работать и дальше.
$80
10 баллов
16 лет назад
Joomla
Сделано качественно, правда по срокам чуть с опазданием. Толковый программист, буду обращяться.