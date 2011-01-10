Сделать компонент для Joomla

Здравствуйте,

Мне нужен программист, который умеет делать компоненты для Joomla. Пришлите, пожалуйста, мне примеры исходного кода компонентов, которые вы писали раньше, чтобы я мог выбрать человека с опытом и обговорить задание по компоненту.