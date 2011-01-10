Сделать компонент для Joomla

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки209 просмотров

Здравствуйте,

Мне нужен программист, который умеет делать компоненты для Joomla. Пришлите, пожалуйста, мне примеры исходного кода компонентов, которые вы писали раньше, чтобы я мог выбрать человека с опытом и обговорить задание по компоненту.

Joomla
14 лет назад
makandabar
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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