И так уважаемые вебмастеры.

Есть сайт в БД добавление много сайтов админ в ручную запускает парсер временно от временем индексирует их.

на сайте установлен поиск при запросе юзеров дает по ключевым словам результат эти сайты которые есть в БД.

Нужно сделать чтобы, парсер сам в недели 1 раз или по 10-20 сайт в 3 дня 1 раз индексировал.

Предлагайте цену и сроки.

P.S доступ к Ftp не даю в сети постоянно в аське, майл агенте и скайпе.