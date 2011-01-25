Приватный проект для Mx-style

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки135 просмотров

Интеграция дизайна с Oscommerce.

Срок исполнения 4 дня.

14 лет назад
del_liero
Валерия 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

Mx-style
Марат 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов
14 лет назад
$100
4 дня
В целом, работа выполнена качественно. Рекоммендую.

Заявки фрилансеров

Mx-style
Марат 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов
14 лет назад