Исправить ошибку в теме Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок170 просмотров

Есть сайт на Wordpress. Возникла следующая ситуация: при редактировании ранее опубликованной новости, на главной странице, где происходит вывод последних трех новостей с датой, меняется дата новости с даты опубликования на дату редактирования. Необходимо это поправить, при редактировании новости дата меняться не должна.

В личку, аську не писать, цену и срок указать обязательно.

WordPress
14 лет назад
irbol
Олег 
52 года
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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