Исправить ошибку в теме Wordpress

Есть сайт на Wordpress. Возникла следующая ситуация: при редактировании ранее опубликованной новости, на главной странице, где происходит вывод последних трех новостей с датой, меняется дата новости с даты опубликования на дату редактирования. Необходимо это поправить, при редактировании новости дата меняться не должна.

В личку, аську не писать, цену и срок указать обязательно.