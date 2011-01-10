Мини рассылка по мейлам

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок229 просмотров

Скрипт выполняет рассылку, информацию для рассылки берет из текстового файла в формате (возможны какие то дополнения для корректной работы скрипта):

[email protected]

[email protected]

subject

body (может быть несколько строк)

[email protected]

[email protected]

subject2

body2

[email protected]

[email protected]

subjectn

bodyn

в скрипте нужна настройка паузы между отправкой сообщений

14 лет назад
Podriadchik
Антон 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

DiEgo
29 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-2)
14 лет назад
$10
1 день
Сроки сорвал, скрипт отдал не рабочий, перевод получил и после этого на сообщения не реагирует. Добавлено: Урл в тексте сообщения не проходит, промежуток между отправкой сообщений ставится несколько минут, сообщения приходят не корректно.
Самый надоедливый и неразумный заказчик. Задача изначально была сформулирована не до конца. После принятия работы 100 раз пришлось отвечать на один и тот же вопрос в течении месяца. Человек не мог понять, что спамить один и тот же почтовый адрес за короткое время как-то некорректно и почтовики это не будут воспринимать нормально... В общем, не приятно работать с данным персонажем... Пример работающего скрипта в таком состоянии, в котором принял его клиент и в котором он был ему передан: http://sqrt.com.ua/mailer/ ЗЫ: и еще одно... сделано было немного больше, к примеру, добавлено несколько возможных форматов для загрузки, не только текстовые...

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DiEgo
29 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-2)
14 лет назад