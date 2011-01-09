Тизерная сеть

Нужна доработка движка тизерной сети http://moreteaser.net

Опыт работы и разработки тизерных сетей приветствуется!

В общем вот тут я первичные задания написал, потом нужно будет на постоянной основе дорабатывать и добавлять новый функционал.

Приветствую советы и рекомендации со стороны программиста.

Хотелось бы найти ответственного программиста, чтобы потом не бегать и не искать нового!

Прикрепил txt с первым списком заданий потом будут и другие

ТЗ: http://moreteaser.net/moreteaser.txt