Доделать движок РНР

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок249 просмотров

Нужно доделать движок на РНР самопис, конкретно: сделать каталог товаров, форму заказа AJAX, доработать систему авторизации и остальные мелочи.

Оплата поэтапная за каждый конкретно выполненный пункт.

AJAX
14 лет назад
kaboose
Карп 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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