Конвертер базы Slaed 2.5 на Wordpress

Есть сайт на slaed 2.5.

Нужно конвертнуть в последний вордпресс все данные - новости, страницы, комменты к ним, установить редиректы через плагин Redirection на новые страницы.

Новые страницы должны создаться в виде site.ru/post.html

Категории отрубаем плагином Seo-Without-Category

А, еще такой момент - новости из слаеда конвертятся в страницы вордпреса, а страницы слаеда - в новости вордпреса.

Вручную сделать не предлагайте, хоть и проще.