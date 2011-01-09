Конвертер базы Slaed 2.5 на Wordpress

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок80 просмотров

Есть сайт на slaed 2.5.

Нужно конвертнуть в последний вордпресс все данные - новости, страницы, комменты к ним, установить редиректы через плагин Redirection на новые страницы.

Новые страницы должны создаться в виде site.ru/post.html

Категории отрубаем плагином Seo-Without-Category

А, еще такой момент - новости из слаеда конвертятся в страницы вордпреса, а страницы слаеда - в новости вордпреса.

Вручную сделать не предлагайте, хоть и проще.

WordPress
14 лет назад
leoss
Лев 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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