Задание: Есть купленный скрипт Dating Pro от http://ru.datingpro.com/dating/index.php В скрипте уже подключены платежной системы 2CheckOut, Pay Point, Webmoney (NEW), PayPal, E-gold, USAepay, Worldpay, PaySat, E-sec, iPOS, CCBill, ChronoPay, Barclays и Ogone ...
Конвертер базы Slaed 2.5 на Wordpress
Есть сайт на slaed 2.5.
Нужно конвертнуть в последний вордпресс все данные - новости, страницы, комменты к ним, установить редиректы через плагин Redirection на новые страницы.
Новые страницы должны создаться в виде site.ru/post.html
Категории отрубаем плагином Seo-Without-Category
А, еще такой момент - новости из слаеда конвертятся в страницы вордпреса, а страницы слаеда - в новости вордпреса.
Вручную сделать не предлагайте, хоть и проще.
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