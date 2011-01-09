Есть PHP-скрипт - парсит выдачу яндекс-каталога, собирает адреса сайтов. После получения 1000 резальтатов из выдачи (100 страниц) Яндекс банит IP, но через какое-то время разбанивает. Задача - добавить в скрипт функцию паузы после ...
Партнерская программа
Требуется создание скрипта партнерской программы, с автоматической выплатой процентов используя платежные системы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется опытный PHP-разработчик (долгосрочного сотрдуничества), который сможет разрабатывать в одиночку интернет- порталa из ПСД. Требования: - Знание PHP, MySQL, HTML, JavaScript, jQuery, AJAX - Опыт с CMS - Дисциплинированность ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен моудль для замены ссылок в новостях сайта на движке ДЛЕ. Что необходимо: - интеграция в админку ДЛЕ (варианты от 7.0 до 9.0) - вкл/выкл модуля без его удаления - замена ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Написать на php скрипт коментариев для сайта http://100po100.ru. Тоесть есть статья внизу написано написать коментарии, количество коментариев . Нужно чтобы отоброжалось количество написанных , При нажатии на количество выводилось окно с красивой ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
1)Требуется внедрить платежную систему у провайдера интернет с возможностью печти чеков на фискальном регистраторе в связке с биллиноговой системой Netup UTM5. Нужно подобрать программно-аппаратное решения для задачи оплаты услуг. 2)Разработать ...Закрыт14 лет назад
Нужен скрипт регистрации в катлогах (на PHP или ASP.net), как на autoreg.su и подобных ресурсах. Скрипт должен уметь работать с не менее как 3000 каталогов. Нужен только скрипт и все. От вас цены и ...Закрыт14 лет назад
Нужно к готовому сайту прикрутить интернет магазин. сайт на друпале. сверстать несколько страничек и сделать оплату через сайт.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно внести различные изменения в самописные движки (php) и osCommerce. Оставляйте ссылки на примеры подобных работ и адрес электронной почты для ТЗ.Закрыт14 лет назад
- $250
Всё описано в Тз. Если возможно написание CMS под данный проект(плата будет увеличина)Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно сделать скрипт кликандера, который будет: 1. работать во всех браузерах и не будет блокироваться встроенной блокировкой в Опере 2. срабатывать раз в сутки для пользователя 3. срабатывание только после ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад