Партнерская программа

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок164 просмотра

Требуется создание скрипта партнерской программы, с автоматической выплатой процентов используя платежные системы.

14 лет назад
iti
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработать PHP-скрипт

    $5

    Есть PHP-скрипт - парсит выдачу яндекс-каталога, собирает адреса сайтов. После получения 1000 резальтатов из выдачи (100 страниц) Яндекс банит IP, но через какое-то время разбанивает. Задача - добавить в скрипт функцию паузы после ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка порталa (программирование)

    Требуется опытный PHP-разработчик (долгосрочного сотрдуничества), который сможет разрабатывать в одиночку интернет- порталa из ПСД. Требования: - Знание PHP, MySQL, HTML, JavaScript, jQuery, AJAX - Опыт с CMS - Дисциплинированность ...

    AJAXHTMLJavaScriptjQueryMySQL
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль для сайта на CMS DLE

    Нужен моудль для замены ссылок в новостях сайта на движке ДЛЕ. Что необходимо: - интеграция в админку ДЛЕ (варианты от 7.0 до 9.0) - вкл/выкл модуля без его удаления - замена ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать коментарии на PHP

    Написать на php скрипт коментариев для сайта http://100po100.ru. Тоесть есть статья внизу написано написать коментарии, количество коментариев . Нужно чтобы отоброжалось количество написанных , При нажатии на количество выводилось окно с красивой ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Внедрить платежную систему + разр. web-приложение

    1)Требуется внедрить платежную систему у провайдера интернет с возможностью печти чеков на фискальном регистраторе в связке с биллиноговой системой Netup UTM5. Нужно подобрать программно-аппаратное решения для задачи оплаты услуг. 2)Разработать ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Правки в коде (php)

    Нужно внести различные изменения в самописные движки (php) и osCommerce. Оставляйте ссылки на примеры подобных работ и адрес электронной почты для ТЗ.

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Javascript clickunder

    $100

    Нужно сделать скрипт кликандера, который будет: 1. работать во всех браузерах и не будет блокироваться встроенной блокировкой в Опере 2. срабатывать раз в сутки для пользователя 3. срабатывание только после ...

    JavaScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад