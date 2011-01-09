1)Требуется внедрить платежную систему у провайдера интернет с возможностью печти чеков на фискальном регистраторе в связке с биллиноговой системой Netup UTM5. Нужно подобрать программно-аппаратное решения для задачи оплаты услуг. 2)Разработать ...
Сделать коментарии на PHP
Написать на php скрипт коментариев для сайта http://100po100.ru.
Тоесть есть статья внизу написано написать коментарии, количество коментариев .
Нужно чтобы отоброжалось количество написанных , При нажатии на количество выводилось окно с красивой формой , где бы требовалось ввести имя, город, и сам коментарий . Ткже была бы капча для отправки. Кроме того все попытки вставить имя домена должны блокироваться и выводиться сообщение о том что имя домена запрещено .
База коментариев должна храниться в exel файле в виде .
1 столбец , имя страницы сайта
2 столбе это имя посетителя
3 столбец это город
4 коментарий
На 1 страничку 1 файл , все файлв в папке koment
При написании на 1 страничке больше 30 коментариев согдавалась новая страничка , внизу меню с переходами.
коментарии на новой страничке должны создаваться на новом листе exel
От вас стоимость работы ваша аська . Возможно у вас есть решения которые можно переделать под меня или чтото просто уже готовое. Пишите обсудим
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