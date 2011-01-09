Сделать коментарии на PHP

Написать на php скрипт коментариев для сайта http://100po100.ru.

Тоесть есть статья внизу написано написать коментарии, количество коментариев .

Нужно чтобы отоброжалось количество написанных , При нажатии на количество выводилось окно с красивой формой , где бы требовалось ввести имя, город, и сам коментарий . Ткже была бы капча для отправки. Кроме того все попытки вставить имя домена должны блокироваться и выводиться сообщение о том что имя домена запрещено .

База коментариев должна храниться в exel файле в виде .

1 столбец , имя страницы сайта

2 столбе это имя посетителя

3 столбец это город

4 коментарий

На 1 страничку 1 файл , все файлв в папке koment

При написании на 1 страничке больше 30 коментариев согдавалась новая страничка , внизу меню с переходами.

коментарии на новой страничке должны создаваться на новом листе exel

От вас стоимость работы ваша аська . Возможно у вас есть решения которые можно переделать под меня или чтото просто уже готовое. Пишите обсудим