Необходимо сделать автокликер ссылки "вернуть" по просроченным займам в сервисе debt.webmoney.ru.
Javascript clickunder
Нужно сделать скрипт кликандера, который будет:
1. работать во всех браузерах и не будет блокироваться встроенной блокировкой в Опере
2. срабатывать раз в сутки для пользователя
3. срабатывание только после клика
4. раскрыватся на весь экран
Заявки фрилансеров
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