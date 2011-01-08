Автокликер для сервиса webmoney

Интересует модуль подобный модулю _ttp://4dle.ru/sel_mods/1147159173-searchfields-v3.5-poisk-po.html. Тот модуль идет с закрытым кодом и стоит 30 у.е. не нравится именно закрытый код. Если будет аналог с открытым кодом полностью удовлетворяющий тем же условиям заплачу до 100 ...