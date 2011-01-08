Есть скрипт на js, нужно его преобразовать в php - ajax приветствуется! Суть скрипта - калькулятор налога, во вложенном документе адрес где находится js калькулятор скрипт работает ...
Шаблон для городского портала.
Здравствуйте.
Нужен шаблон для городского портала. Для движка dle или wordpess.
Портал будет представлять собой
- Подача объявлений
- Фотогалерея
- Новости
- Справочник
- Надо будет прикрутить форум
Ниже представлена структура сайта. (рисовал на скорую руку)
За основу идеи взял сайт городского портала другого города http://info.kp.km.ua/content/view/2333/214/lang,ru/
Предложения и условия пожалуйста публикуйте тут!
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