Шаблон для городского портала.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок186 просмотров

Здравствуйте.

Нужен шаблон для городского портала. Для движка dle или wordpess.

Портал будет представлять собой

- Подача объявлений

- Фотогалерея

- Новости

- Справочник

- Надо будет прикрутить форум

Ниже представлена структура сайта. (рисовал на скорую руку)

За основу идеи взял сайт городского портала другого города http://info.kp.km.ua/content/view/2333/214/lang,ru/

Предложения и условия пожалуйста публикуйте тут!

DLE
14 лет назад
Nik_777
Никита 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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