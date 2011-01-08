Загрузчик картинок с превьюхами

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка179 просмотров

Нужен простой загрузчик картинок с возможностью создания превью. При загрузке изображения любого размера должны создаваться 2 файла указанных рамеров, размер изменяется пропорционально.

Пример:

файл 1 - 250х400

файл 2 - 70х50

Загружаем картинку размером 3000х4000, должен получится файл 1 с максимальной шириной 250 пикс и пропорциональной высотой. Второй файл получается с максимальной шириной 70 пикс, и если высота будет больше 50 пикс, то картинка должна обрезаться до максимальной высоты 50 пикс. Оплата webmoney или яндекс.деньгами. Аська в профиле

Сам программист, но нету времени, чтобы тратить на написание загрузчика..

14 лет назад
hardstyler
Олег 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Slepoi_Mag
Виктор 
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Сделал все быстро и качественно. Отличный исполнитель. Всем рекомендую его.
Приятно было сотрудничать. Всегда готов продолжить.

Заявки фрилансеров

Slepoi_Mag
Виктор 
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад