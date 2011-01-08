Загрузчик картинок с превьюхами

Нужен простой загрузчик картинок с возможностью создания превью. При загрузке изображения любого размера должны создаваться 2 файла указанных рамеров, размер изменяется пропорционально.

Пример:

файл 1 - 250х400

файл 2 - 70х50

Загружаем картинку размером 3000х4000, должен получится файл 1 с максимальной шириной 250 пикс и пропорциональной высотой. Второй файл получается с максимальной шириной 70 пикс, и если высота будет больше 50 пикс, то картинка должна обрезаться до максимальной высоты 50 пикс. Оплата webmoney или яндекс.деньгами. Аська в профиле

Сам программист, но нету времени, чтобы тратить на написание загрузчика..