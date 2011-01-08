Нужно написать код образец на флаш action script чтобы HTTP_REFERER можно было бы менять и также оставлялось HTTP COOKIE TRACKING как своего так и третьего сайта
Загрузчик картинок с превьюхами
Нужен простой загрузчик картинок с возможностью создания превью. При загрузке изображения любого размера должны создаваться 2 файла указанных рамеров, размер изменяется пропорционально.
Пример:
файл 1 - 250х400
файл 2 - 70х50
Загружаем картинку размером 3000х4000, должен получится файл 1 с максимальной шириной 250 пикс и пропорциональной высотой. Второй файл получается с максимальной шириной 70 пикс, и если высота будет больше 50 пикс, то картинка должна обрезаться до максимальной высоты 50 пикс. Оплата webmoney или яндекс.деньгами. Аська в профиле
Сам программист, но нету времени, чтобы тратить на написание загрузчика..
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