Конвертация форума из exbb в vbulletin 3.8.6

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки113 просмотров

Нужно конвертировать форум из exbb в vbulletin 3.8.6 сохранив аккаунты пользователей, вложения, разделы, личные сообщения.

http://exbb.org вот официальный сайт форума

14 лет назад
general_media
Максим 
88 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров